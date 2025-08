Visuliazação: 0

Recheado de reservas, o Palmeiras conseguiu buscar um empate por 2 a 2 com o Vitória no Barradão neste domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro, após o adversário abrir uma vantagem de dois gols. A equipe de Abel Ferreira entrou em campo seus principais jogadores devido à preparação para o clássico com o Corinthians na quarta-feira (6), valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O rival venceu o primeiro jogo, em Itaquera, por 1 a 0.

Em marcha lenta, o Verdão viu o Leão ser superior na primeira etapa e levar para o intervalo uma vantagem de 1 a 0, gol de Renato Kayzer. Abel, então, colocou em campo titulares como Piquerez e Vitor Roque. O Vitória ampliou logo depois, com Erick, mas as mexidas deram resultado. Piquerez diminuiu cobrando pênalti e Flaco López empatou o jogo aos 41 minutos. O time paulista é o terceiro colocado do Brasileirão, com 33 pontos, quatro a menos que os líderes Flamengo e Cruzeiro.

Por que o Palmeiras empatou com o Vitória?

Abel Ferreira poupou até o goleiro Weverton, e os reservas não deram conta do recado

O Vitória levou um gol cinco minutos após o segundo, ressuscitando o Palmeiras

A partir do momento em que os titulares entraram, o Verdão dominou o jogo

Os gols