Atendimentos iniciam na segunda-feira, a partir das 9h.

Os Prontos Atendimentos ao Cidadão (PAC) do Parque 10, Studio 5 e Compensa contarão, a partir da segunda-feira (22), com serviços voltados para o protesto de títulos. A parceria do Governo do Amazonas com o Instituto de Protesto de Títulos do Estado do Amazonas (IEPTB/AM) visa auxiliar no menor deslocamento e maior acessibilidade à população.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, abrangendo os serviços de: consulta gratuita de CPF/CNPJ; emissão de boletos de cancelamento de protesto e orientação sobre entrada de títulos ou documentos de dívida para protesto.

A partir da semana seguinte, o serviço estará disponível em todas as unidades fixas do PAC da capital.

Também será disponibilizado serviços gratuitos da Central Nacional de Protestos (Cenprot), que é um canal eletrônico que permite aos utilizadores acessar os serviços dos cartórios de protesto do Brasil, onde a pessoa poderá enviar manualmente títulos para protesto, consultar títulos protestados, editais, ver sua anuência e pedidos de certidão.

Além disso, será possível se cadastrar no “Avise-me!”, serviço pelo qual o usuário é alertado quando qualquer título, em qualquer cartório do Brasil, é levado a protesto.

De acordo com a secretária de Cidadania, France Medeiros, a parceria é um acréscimo para a população, auxiliando cada vez mais no acesso aos serviços básicos para eles.

“Seguimos com ampliação dos serviços nos PACs, uma parceira de grande importância para a população. Facilitando o acesso a vários serviços dos cartórios de protestos”, acrescentou France.

