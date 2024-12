O Pachuca, sdo México, está na final da Copa Intercontinental da Fifa. Depois de eliminar o Botafogo por 3 a 0, eles derrotaram, neste sábado (14), nos pênaltis o Al-Ahly, do Egito. O time mexicano venceu por 6 a 5 na disputa por pênaltis e enfrenta o Real Madrid na decisão. Pachuca chegou a perder as duas das cinco primeiras cobranças, mas sobreviveu ao ver o Al-Ahly perder as duas últimas. Com novo empate em 3 a 3, os times foram convertendo e esperando o erro do adversário, que aconteceu com o Al-Ahly na oitava cobrança. Apenas o 16º colocado do último Campeonato Mexicano, o Pachuca chega a sua primeira final e enfrenta o campeão da Liga dos Campeões na quarta-feira (18), em Lusail. O time de Carlo Ancelotti entrou diretamente na decisão do Intercontinental e enfrenta neste sábado o Rayo Vallecano, pela 17ª rodada do Espanhol, antes de viajar para o Catar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Leia também

Brasileiros brilham, mas Liverpool arranca empate com Fulham no Inglês; Arsenal decepciona em casa



Conmebol define datas da Recopa Sul-Americana entre Botafogo e Racing



Publicado por Sarah Paula

*Com informações do Estadão Conteúdo