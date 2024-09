A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) e a Polícia Militar (PMAM), por meio da Ronda Maria da Penha divulgaram, nesta terça-feira, (03), o balanço final da operação Shamar de combate aos crimes contra a mulher.

Ao todo, 31 suspeitos de envolvimento em na prática de violência contra a mulher foram presos. As atividades contaram com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) e de toda a Rede de Proteção à Mulher.

A delegada titular da DECCM na zona centro-sul, Patrícia Leão, ressaltou o êxito da operação e destacou que mais mulheres estão realizando denúncias.

“Nesses 28 dias nós fizemos várias ações de levar conhecimento da lei Maria da Penha e também de combate ao feminicídio. Fizemos panfletagens tanto aqui em Manaus como em Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru e Autazes.

A gente percebe também que o número de pessoas que procuraram a delegacia nesse mês cresceu muito, então nós tivemos bastante êxito durante a operação Shamar”, disse a delegada.

A operação Shamar foi realizada durante o mês de agosto, onde além de ações repressivas, foram realizadas, ainda, atividades educativas e recreativas em todo o Amazonas.

Durante esse período, foram realizadas 97 ações de panfletagem, 136 palestras ministradas, que alcançaram cerca de 24 mil pessoas e 212 ações educativas em mídias digitais, que alcançaram cerca de 90 mil internautas.

As ações policiais resultaram na prisão de 31 suspeitos envolvidos em diversos crimes contra mulher, entre eles, três por suspeita de feminicídio e feminicídio na forma tentada.

Foram registrados, ainda, 1.551 Boletins de Ocorrências, foram instaurados 929 Inquéritos Policiais (IP), e solicitadas mais de 600 Medidas Protetivas de Urgência (MPU), nas três unidades da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

“A operação terminou com duas prisões relevantes que foi no sábado, de estupro de vulnerável de duas mulheres com deficiência intelectual. E a outra prisão que ocorreu ontem, onde foi uma tentativa de feminicídio, que o autor não se conformou com o fim do relacionamento, encontrou a vítima em um bar e como ela não quis reatar ele desferiu várias facadas”, explicou a delegada da DECCM da zona norte, Alessandra Trigueiro.

Ronda Maria da Penha

A subcomandante da Ronda Maria da Penha, da PMAM, capitã Viviane Farias, destacou a atuação e as atividades realizadas na capital e no interior do estado.

“As ações através da PMAM foram a seis municípios específicos, tivemos aproximadamente 200 ações educativas. Em total, essas ações se consideram palestras, essas ações educativas em mídias e também as atividades de panfletagem.

É importante também ressaltar que tivemos 175 denúncias atendidas e aqui a gente destaca não só a atuação da Ronda Maria da Penha na capital, mas também nos 62 municípios que foram chamados para atuarem e atingir os objetivos da Operação Shamar”, disse a capitã.

A Shamar

A operação Shamar, de combate aos crimes de violência doméstica familiar e feminicídio foi deflagrada no Amazonas, no início de agosto A ação é realizada em todo o estado e conta com ações educativas, preventivas e repressivas e conta com o apoio de toda a rede de proteção da mulher.

No Amazonas, a operação tem a coordenação da SSP-AM e tem como líder a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O post Operação Shamar: 31 amazonenses presos por crimes contra a mulher apareceu primeiro em Portal Você Online.