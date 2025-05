Visuliazação: 0

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (29/5) uma operação de combate a uma organização criminosa que realiza a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Amazonas.

Entre os investigados estão empresários, ex-vereadores, policiais civis e pessoas que atuavam como laranjas, além de familiares, como esposas, tios e irmãos dos principais investigados. Os nomes não foram divulgados.

Policiais federais estiveram no condomínio de luxo Forest Hill, na avenida Torquato Tapajós, zona Norte; no Parque Residencial São Judas Tadeu, na Rua Barão do Rio Branco, bairro Flores, zona Centro-Sul, e condomínios no bairro Ponta Negra, zona Oeste. Cães policiais auxiliam nas diligências.

Segundo as investigações, o grupo criminoso usava postos de gasolinas e empresas de embarcação para realizar a lavagem dos valores, estima-se que em três anos a organização tenha movimentado cerca de R$ 300 milhões.

Para o transporte de entorpecentes pelo Amazonas, os suspeitos usavam helicópteros e grande embarcações.

De acordo com a PF foram cumpridos 12 mandados de prisão, além de 30 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão domiciliar.