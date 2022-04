Avalie o post

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) iniciou, nessa terça-feira (12), a construção de pontes provisórias nos 19 bairros afetados pela cheia, que deve ser severa este ano. A área escolhida para receber as primeiras estruturas foi o bairro São Jorge, zona Oeste, que vai receber cerca de 1.400 metros de passarelas.

Segundo o secretário executivo da Defesa Civil do município, coronel Fernando Júnior, o trabalho será realizado em parceria com outros órgãos.

“Para se ter uma ideia, o Centro da cidade vai alagar e a secretaria que vai nos apoiar lá e dar assistência com as passarelas é a Manauscult, de cultura, que cuida do nosso centro histórico, permitindo que a população continue tendo trafegabilidade e liberdade no ir e vir”.

O Plano de Contingência da Operação Cheia 2022 prevê que mais de 11 mil metros de pontes sejam construídos na cidade, e com a expectativa de um evento severo, R$ 6 milhões já estão previstos para aquisição de material e logística. Ao menos 4.500 famílias devem ser impactadas diretamente.

Ainda de acordo com o secretário, as atividades desenvolvidas serão as mesmas do ano passado para ajudar todas as famílias que devem ser afetadas pela subida do rio.

“Nós estamos monitorando e acreditamos que este ano o rio Negro não vai ultrapassar os 30 metros, mas 29 metros já causam impactos e transtornos à vida social da comunidade. O nosso trabalho será o mesmo do ano passado, buscando assistir todas as famílias que poderão ser desalojadas ou desabrigadas, com o apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).”

Junto com a Defesa Civil, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e as secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), de Limpeza Urbana (Semulsp) e a Semasc devem atuar junto com o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), onde funciona o Comitê de Gestão de Crise.

Fonte: Semseg

Fotos: Divulgação/Semcom

source