Deflagrada no último dia 17, a ação de órgãos federais contra a extração ilegal de ouro e manganês próxima à linha de transmissão da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, já tinha resultado, até segunda-feira, 22, na apreensão do equivalente a R$ 12,8 milhões em manganês. A operação prossegue nos próximos dias, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Secretaria Municipal de Urbanismo de São Paulo concluiu que a escultura Touro de Ouro em frente à Bolsa de Valores, na região central, é uma peça publicitária que foi instalada irregularmente, e que portanto deve ser removida do local.

O presidente Jair Bolsonaro minimizou, ontem, a censura à imprensa durante a ditadura militar (1964-1985) e disse que são mais graves as ações recentes do Tribunal Superior Eleitoral(TSE) contra os críticos da urna eletrônica.

O apresentador José Luiz Datena adiou sua filiação ao PSD após especulações sobre uma eventual aliança entre o ex-governador Geraldo Alckmin, de saída do PSDB, e o ex-presidente Lula para 2022.

A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal (PL) será oficializada no dia 30, próxima terça-feira, às 10h30, informou a legenda em nota oficial divulgada ontem. O ato deve acontecer em Brasília, no complexo Brasil 21.