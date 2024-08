Além da aeronave, três pessoas foram presas e 5 mil litros de combustível para aviação foram apreendidos.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e a Polícia Civil (PC-AM), por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), apreenderam, um helicóptero, uma embarcação e cinco mil litros de combustível para aviação, suspeitos de ser usado por narcotraficantes.

A apreensão foi realizada em uma área de mata, no município de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), durante o cumprimento da operação Águas Seguras e resultou, ainda, na prisão de três pessoas, todos da mesma família.

O comandante do 3º BPM, tenente-coronel Pedro Moreira informou que a aeronave é suspeita de ser usada por narcotraficantes no escoamento de drogas, nos municípios do médio e alto Solimões, entre eles, Benjamim Constant, localidade, onde no último dia 2 de agosto, uma ação integrada a Polícia Civil (PC-AM) e a Polícia Militar (PMAM) localizaram cerca de 4,3 toneladas de entorpecentes entre cocaína e pasta-base de cocaína.

O coronel informou que a localização da aeronave ocorreu, na última sexta-feira (16), a partir de informações repassadas pela PC-AM, por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia de Alvarães (DIP).

Conforme o delegado da unidade, Marcelo Lopes, as informações indicavam que após a apreensão e prisões em Benjamin Constant, o mesmo grupo suspeito foi visto na localidade pertencente à Alvarães.

Açāo Integrada

A PMAM em conjunto com policiais civis de Alvarães e de Tefé, por meio da 5ª Delegacia de Tefé com apoio do efetivo da operação Águas Seguras, conseguiram interceptar os três suspeitos de 51, 28 e 18 anos, sendo o pai e dois filhos, que estavam em deslocamento para dar apoio ao grupo suspeito de ser o dono do acampamento usado pelo narcotráfico.

No acampamento, os policiais além do helicóptero, apreenderam, ainda, motores usados na embarcação, antenas para sinal de internet, gerador de energia, freezers com alimentação para o grupo, e os galões de combustíveis, entre outros utensílios.

Os três suspeitos de estarem escondidos no acampamento, entre eles o piloto, o mecânico e um dos chefes do grupo, conseguiram fugir ao terem notado a presença dos policiais. O outro trio foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Álvares, unidade responsável pelas investigações.

“O foco da investigação visa asfixiar o patrimônio da organização criminosa, desestruturar os principais pontos de abastecimento local e os próximos passos é acompanhar as os dados que serão repassados pelas instituições policiais envolvidas e consequentemente, finalizar essa parte da operação”, informou o delegado Marcelo Lopes.

O post Operação Águas Seguras apreende helicóptero e embarcação usados pelo narcotráfico no Amazonas apareceu primeiro em Portal Você Online.