Militares das Forças Armadas e um agente da Polícia Federal (PF), que atuam na Operação Ágata Amazônia 2025, apreenderam 868 quilos de maconha do tipo skunk na tarde desta sexta-feira (30/05), em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. A droga estava escondida nos fundos de um sítio, próximo à Ilha de Sarapó, às margens do rio Negro.

A ação foi conduzida por uma equipe do Comando Conjunto APOENA, após horas de buscas em uma área de mata fechada, motivadas por indícios de movimentação criminosa na região. O entorpecente foi localizado com apoio de um cão farejador da Polícia do Exército, que indicou o ponto exato do esconderijo.

Os tabletes de maconha estavam acondicionados em sacos de ráfia e cobertos por uma lona. No local, foram encontrados vestígios de presença humana, mas nenhum suspeito foi preso.

Durante a varredura, também foi localizada uma antena de internet via satélite, o que levanta a suspeita de que os criminosos monitoravam as ações da Operação Ágata para evitar a interceptação do carregamento. A hipótese é que a droga seria transportada para Manaus após o encerramento da operação.

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 17,3 milhões. As investigações seguem para identificar os responsáveis pelo tráfico.