Com mais de 95% de conclusão e com previsão de inauguração ainda neste primeiro semestre, as obras da segunda etapa do parque linear Amazonino Mendes, realizadas pela Prefeitura de Manaus, seguem com serviços e acabamentos na reta final. O espaço público fica localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nas zonas mais populosas da capital, Leste e Norte.

O futuro Centro de Atendimento Psicossocial (CAPs) recebe obras de aplicação de resina no piso, asfaltamento no estacionamento, conclusão de montagem de luminárias, conclusão de limpeza interna, montagem da subestação e ligações de água. Este trecho está com 97% finalizado.

No chamado setor C, os serviços chegam a 95% concluídos e vão desde reparo na área de ciclovia e passeio, limpeza, ligações elétricas e a pintura da ciclovia e sua sinalização. Já no setor A, será feita a aplicação de grama, pintura nos aparelhos da academia e brinquedos, repintura do trecho da ciclovia e da quadra poliesportiva. Os serviços nesta etapa estão com 95% concluídos.

Quiosques, ciclovia, pista de caminhada, quadra poliesportiva, piso, e postes e iluminação externa são as construções mais avançadas no complexo. Este platô em construção terá três quiosques, uma quadra de areia, dois playgrounds e um playground inclusivo, academia ao ar livre, dois paraciclos, quadra poliesportiva e área de estacionamento.

“Com sol ou chuva, os serviços não param e seguimos avançando nas obras da gestão do prefeito David Almeida para melhoria da qualidade de vida da população e para a cidade, ampliando áreas de lazer, esporte, cultura e entretenimento, criando uma infraestrutura urbana, que conecta intervenções por meio das águas, e criando caminhos e corredores mais humanos com os nossos parques lineares”, explicou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

O parque é resultado de um convênio firmado entre Prefeitura de Manaus e governo do Amazonas, com dois quilômetros de extensão.

Primeira etapa

A primeira etapa do parque foi entregue no aniversário de Manaus, em 2023. A área total envolve 134 mil metros quadrados, com projeto arquitetônico do Implurb, ampliando a urbanidade, lazer, esporte e entretenimento na capital.

As bacias de retenção de água pluvial ajudam a dar o traçado natural do espaço público, com curvas e aclives, ganhando áreas de vivência, bosqueadas, faixa saudável com pista de caminhada, faixa verde para a arborização e ciclovia, quiosques, um inédito playpet e mobiliários.

A terceira fase terá um conjunto habitacional dividido em três blocos distintos de cinco pavimentos cada, com vagas de estacionamento para carros e motos. Entre os blocos serão construídas calçadas arborizadas e mais playgrounds.