Artistas do samba, pagode, funk, rap e música eletrônica fomentam a cultura local no evento “O Samba vira Baile”, a ser realizado neste sábado (18), a partir do meio-dia, no Complexo Booth Line – Mercado de Origem da Amazônia, na rua Tamandaré, no Centro histórico, ao lado do Porto Privativo de Manaus e em frente ao Terminal da Matriz.

O evento será realizado das 12h às 3h da manhã de domingo (19), oferecendo atividades para todas as idades, combinando música, bem-estar, cultura e gastronomia em um único espaço. A entrada é gratuita até às 18h.

A primeira atração do evento, que reúne gastronomia, música e arte, será a feijoada do Feijuca do Carioca, a partir do meio-dia.

Os frequentadores terão a oportunidade de se deliciar com o prato, visitar os feirantes do local e conferir de perto uma exposição feita por artistas locais.

Wendel Vieira vai comandar a melhor roda de samba do fim de semana na capital amazonense, seguindo de show da DJ e Rapper Rafa Militão, Dacota MC, Kurt Sutil, Vandalo, Koka B2B Dreko, Blackbelt e DJ Rani – que vão agitar o baile no Booth Line.

Serão 15 horas de shows com todos os ritmos musicais. “O Samba vira baile” é um verdadeiro resgate cultural e traz vida, movimento, animação e alegria ao Centro da cidade – que estava abandonado.

Artistas

Wendel Vieira vem diretamente do Rio de Janeiro para agitar a roda de samba no Booth Line. O cantor faz um mix de pagode romântico e sambas tradicionais.

Rafa Militão é uma multiartista que carrega a potência que é ser uma mulher amazônida e que dedica o talento e persistência para provar aos jovens do Amazonas, que é possível viver da arte. Ela se consolidou como um dos nomes mais promissores da cena musical amazonense ao tocar no Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo.

Koka é DJ e produtora cultural. Sua pesquisa musical flui entre várias nuances, podendo conquistar um mix de emoções enquanto toca. Variando vertentes do house ao techno, do electro ao jungle e muito “heartcore” music.

Já Vandalô é um diretor criativo e produtor cultural há 6 anos, com pesquisas voltadas ao desenvolvimento de projetos com música, dança e audiovisual em comunidades e contextos periféricos.

Mercado de Origem da Amazônia

O Mercado de Origem da Amazônia, que está sendo construído nas ruínas dos 17 prédios que compõem o Booth Line, é um marco para a agricultura familiar, cultura e história do Amazonas.

Enquanto a revitalização é realizada, o local já funciona como uma central de produtos e eventos , sendo um espaço para toda a sociedade manauara.

Segundo Elias Tergilene, presidente do Grupo UAI – idealizador do projeto de revitalização, um dos objetivos é abrir o espaço para produtores, cooperativas, associações locais e produtores culturais para ocuparem o espaço que pertence à cidade de Manaus.

