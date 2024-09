O icônico musical O Fantasma da Ópera desembarca no Teatro Amazonas no dia 05 de outubro, trazendo uma produção grandiosa e um elenco de peso, sob a direção geral de Carolina Soler, direção musical de Raquel Barbosa Ferreira, e direção artística e coreógrafa de Adriana Barbosa.Play Video

A diretora musical reconhecida no cenário vocal e fonoaudiológico, traz uma vasta experiência que inclui a preparação vocal de cantores em grandes produções, como o Festival Folclórico de Parintins e os espetáculos Moulin Rouge e As Aventuras de Ariel.

“Como diretora musical desta montagem a Raquel tem grande expertise em harmonia vocal e backing vocal, além de sua experiência em estúdio e treinamentos individuais e coletivos, trazendo mais segurança e afinação para os nossos cantores que fazem parte desse grande musical.” Afirmou a diretora geral Carolina Soler.

Para Carolina, esse espetáculo precisa de grandes profissionais dando suporte aos bailarinos e cantores, por isso ela une toda sua genialidade na dança, com a direção artística e coreográfica de Adriana Barbosa.

“Assim como eu a Adriana prática dança desde criança, eu aos três anos de idade e ela aos quatro anos. Para o Belarte contar com a direção de uma profissional tão completa e premiada em diversos festivais como o de Joinville- SC, é extremamente enriquecedor para esses jovens que tem grandes sonhos e potenciais.” Finalizou Soler.

No papel do Fantasma da Ópera, o público será presenteado com interpretações marcantes de Carlos Enrique Guedes e Fábio Maciel, enquanto a emocionante Christine Daaé será vivida pelos sopranos Evelyn Felix e Alya Saad. O nobre Raoul de Chagny ganha vida nas vozes de Carlos Dugarte e Jhonathan Braga.

O espetáculo também conta com um elenco talentoso nos papéis de apoio: Bruna Marcela Swann como Madame Giry, Natacha Pereira como Meg Giry, Fábio B. Reis como Gilles André, Marcos Souza Neto como Richard Firmin, e Morgana Filgueiras como a diva temperamental Carlotta Giudicelli.

O público de Manaus terá a oportunidade única de se encantar com essa superprodução, em um dos teatros mais emblemáticos do país. Ingressos à venda na bilheteria do Teatro Amazonas, no site shopingressos.com.br e nas lojas Ótica Diniz dos shoppings Manauara, Amazonas e Sumaúma, com preços variando entre R$ 70,00 e R$ 90,00.

