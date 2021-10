4/5 - (3 votes)

O corpo do pescador Elias Araújo, desaparecido na tarde da última sexta-feira, 15, no município de Novo Airão, distante 194 quilômetros de Manaus, foi encontrado nesta quarta-feira (20).

De acordo com informações repassada pela autoridade policiais, as buscas para encontrar o pescador, foi um trabalho é em conjunto entre Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, juntamente com amigos e familiares de Elias.

Moradores informaram que, nesta manhã de quarta-feira, os amigos e familiares fizeram uma "cota" para conseguir combustível e equipamentos para partirem para mais um dia de busca por Elias. E que, durante as buscas pelas Ilhas de Anavilhanas, finalmente encontraram o corpo do pescador, que já estaria sendo devorado por um Jacaré Açu de grande porte, e que eles tiveram que matar o animal para poder resgatar o corpo de Elias.

O corpo foi levado para o Hospital da cidade de Novo Airão para passar por perícias.

O ATAQUE DOS PIRATAS

O homem estava em companhia de outro pescador, Roberto José, na região do rio Apuaú, quando foram atacados por supostos piratas que atuam naquela localidade. A polícia suspeita do envolvimento de traficantes na ação.

As informações de moradores e conhecidos do pescador, dão conta que o colega de Elias, Roberto José, só teria escapado porque conseguiu nadar e se esconder em uma área de mata próximo ao local do ataque. Roberto foi encontrado por moradores da região que auxiliaram as equipes responsáveis pela busca das vítimas.

O pescador que sobreviveu foi encaminhado, com diversos ferimentos, e levado ao hospital da cidade de Novo Airão e, assim que teve alta, foi ouvido pela Polícia Civil. De acordo com a polícia, há suspeitas de que os pescadores tenham sido vítimas de traficantes que atuam em bases próximas ao local, o que facilita os ataques aos pescadores.