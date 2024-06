Novak Djokovic desistiu de Roland Garros, nesta terça-feira (4), devido a uma lesão no joelho direito, abrindo espaço para Jannik Sinner se tornar o novo número 1 do mundo no tênis masculino. O sérvio abandonou o Grand Slam francês após exames apontarem uma lesão no menisco medial. Com isso, a próxima semana marcará a ascensão do italiano ao topo do ranking. Durante a partida contra o argentino Francisco Cerúndolo, Djokovic sofreu a lesão que o levou a abandonar o torneio. Ele foi atendido, medicado e, mesmo com dores, venceu a partida, mas a contusão comprometeu sua participação nas quartas de final. Com a desistência, Djoko perderá 1.600 pontos no ranking da ATP, ficando atrás de Sinner.O italiano, que já havia conquistado o Aberto da Austrália em janeiro, se tornará o primeiro tenista de seu país a alcançar o topo do ranking mundial. Com um histórico de 32 vitórias e apenas duas derrotas no ano, Sinner vive um momento positivo em sua carreira. Sua ascensão ao número 1 do mundo é resultado de seu desempenho consistente ao longo da temporada. A decisão de Djokovic de se retirar de Roland Garros foi tomada após um exame de ressonância magnética confirmar a lesão em seu joelho direito. O tenista sérvio já havia indicado a possibilidade de não participar da partida das quartas de final, o que se confirmou com a constatação da lesão. Com isso, Sinner terá a oportunidade de assumir a liderança do ranking e consolidar sua posição como um dos principais nomes do tênis mundial.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA