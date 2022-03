Avalie o post

Campanha de vacinação contra o sarampo tem início no dia 4 de abril, as vacinas estão disponíveis nos postos do SUS em todo o Estado

Manaus – Uma nota técnica foi divulgada nesta quinta-feira (24) com alerta para fortalecimento da vigilância epidemiológica do sarampo. O documento enfatiza, a importância da vacinação com a tríplice viral com o objetivo de prevenir a reintrodução do vírus no Estado.

Segundo a nota técnica, o fortalecimento da vigilância epidemiológica, em especial a do sarampo, possibilita a identificação oportuna de casos suspeitos/confirmados da doença e favorece a tomada de medidas em tempo hábil, por parte dos gestores municipais e estaduais de saúde.

(Foto: Divulgação/FVS)

Entre as recomendações técnicas da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES), está a orientação de que os profissionais de saúde devem estar com a vacinação comprovada contra sarampo (duas doses, independentemente da idade) e que todos os pacientes identificados como casos suspeitos/confirmados e acompanhante devem ser atendidos de imediato, além de usar máscara enquanto aguardam atendimento. A nota está disponível em: https://bit.ly/3L5JGbZ.

Em 2021, foram notificados e descartados 36 casos da doença. Aliado à baixa cobertura vacinal e ao registro de surto ativo no Amapá desde 2021, o reaparecimento da doença é uma possibilidade. Em 2021, foram registrados 668 casos em seis estados brasileiros, além de surtos de sarampo confirmados nos Estados Unidos, com 49 casos, e Guiana Francesa, com cinco casos.

A vacina Tríplice Viral é a única forma de prevenção contra a doença e, nos últimos seis anos, o Amazonas vem apresentando coberturas abaixo de 95%, que é a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O esquema vacinal contra o sarampo é de duas doses, sendo a primeira dose na criança de 12 meses de idade; e a segunda dose quando é atingida a faixa etária de 4 a 6 anos. Desde 2018, estão sendo aplicadas doses zero em crianças de 6 a 11 meses. Em profissionais de saúde também são duas doses que são aplicadas em qualquer idade. Em 2021, a cobertura vacinal da primeira dose foi de 69,45%, e da segunda dose, de 42,05%.

O Ministério da Saúde anunciou campanha de vacinação contra o sarampo com início para o dia 4 de abril. As campanhas de vacinação são de responsabilidade das secretarias municipais de saúde; e as vacinas contra o sarampo estão disponíveis nos postos de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o Amazonas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte