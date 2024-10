O Norte é a região com maior proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no trabalho infantil, com 6,9% da população nessa faixa etária. São 285 mil pessoas, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados nesta sexta-feira (18). Mesmo com proporção maior, foi a região que registrou a maior queda.

Na região Centro-Oeste, a proporção é de 4,6%. No Nordeste, de 4,5%. Ambos superam a média nacional, que é de 4,2%. Em contraste, as regiões Sudeste (3,3% ou 478 mil) e Sul (3,8% ou 193 mil) mostraram as menores taxas de trabalho infantil.

Números absolutos

Em número absoluto, o Norte ocupou a terceira posição, atrás do Nordeste e do Sudeste. A distribuição em números absolutos foi a seguinte: Nordeste (506 mil), Sudeste (478 mil), Norte (285 mil), Sul (193 mil) e Centro-Oeste (145 mil).

Diminuição

Entre 2022 e 2023, todas as regiões do Brasil apresentaram uma redução no número de crianças e adolescentes no trabalho infantil. O Norte registrou a maior queda proporcional, passando de 299 mil para 285 mil. O Centro-Oeste também diminuiu, de 157 mil para 145 mil.

Em comparação com 2016, a maioria das regiões mostrou redução, exceto o Centro-Oeste que manteve um nível estável. No cenário nacional, a pesquisa indicou uma redução de 14% no contingente total de crianças e adolescentes em trabalho infantil.

Faixa etária

Em relação à faixa etária, a região Norte apresentou 46,6% dos casos na faixa de 16 a 17 anos, destacando-se nesse grupo. Na faixa de 14 a 15 anos, registrou 27,1% e, na faixa de 5 a 13 anos, ficou em segundo lugar com 26,3%. Na faixa de 16 a 17 anos, o percentual foi o menor entre as regiões.

Segundo o IBGE, os dados oferecem uma visão abrangente sobre a situação do trabalho infantil no Brasil, revelando variações regionais significativa

