A NFL confirmou que planeja um retorno em 2025, motivada pelo sucesso do evento em São Paulo, na sexta-feira (6). A partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, realizada na Neo Química Arena, atraiu um público de 47.236 pessoas, o maior registrado no estádio desde a Copa do Mundo de 2014. Para fortalecer sua presença no país, a liga inaugurou um escritório local sob a liderança de Luis Martínez, com o objetivo de expandir o futebol americano. O comissário da NFL, Roger Goodell, manifestou sua intenção de aumentar a realização de jogos internacionais, incluindo a possibilidade de mais eventos no Brasil. Durante a estadia da liga, atividades como a NFL Experience e a NFL Run foram organizadas em São Paulo, evidenciando o comprometimento da NFL com o mercado brasileiro e seu potencial de crescimento.

Entretanto, o evento não foi isento de críticas. Jogadores expressaram descontentamento em relação ao estado do campo na Neo Química Arena, mencionando que a grama estava em condições difíceis para a prática do esporte. Apesar das preocupações relacionadas à segurança na cidade, os atletas minimizaram esses problemas em suas declarações após a partida. A NFL e a prefeitura de São Paulo estão em conversações para avaliar a continuidade da parceria e a realização de futuros eventos. A liga está atenta ao feedback recebido e busca aprimorar a experiência tanto para os jogadores quanto para os torcedores, visando um retorno ainda mais exitoso em 2025.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA