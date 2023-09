O Newcastle surpreendeu nesta quarta-feira, 27, ao derrotar o Manchester City por 1 a 0, no St. James’ Park, em confronto válido pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Mesmo com o time misto, os Citizens tomaram conta do primeiro tempo, mas desperdiçaram oportunidades com Julián Álvarez. Na etapa complementar, a equipe de Edward Howe abriu o placar com o atacante sueco Isak, aos 13 minutos, contando com assistência do brasileiro Joelinton – assista ao lance do gol abaixo. No fim, os comandados de Pep Guardiola até tentaram o empate, mas amargaram uma eliminação precoce. Com o resultado, o conjunto de Manchester é eliminado do segundo torneio na temporada 2023/24 – em agosto, o City perdeu a decisão da Supercopa da Inglaterra nas penalidades. O Newcastle, por sua vez, avança às oitavas de final e aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário.

