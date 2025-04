Visuliazação: 0

A Netflix divulgou o trailer oficial de Baila, Vini, documentário que retrata a trajetória de Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira. A produção tem estreia marcada para 15 de maio na plataforma de streaming.​

O filme oferece uma visão íntima da carreira do jogador, desde seus primeiros passos nas categorias de base do Flamengo até sua ascensão como uma das principais estrelas do futebol mundial. Além das conquistas esportivas, o documentário destaca o papel de Vini Jr. na luta contra o racismo, abordando episódios marcantes e seu ativismo dentro e fora dos gramados.​

Com direção de Andrucha Waddington e roteiro de Emílio Domingos, Baila, Vini promete emocionar os fãs ao mostrar os bastidores de um dos anos mais significativos da carreira do atleta, incluindo desafios enfrentados e vitórias alcançadas.​