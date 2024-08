Vista da Praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, com os prédios encobertos pela fumaça na manhã deste domingo (11).

Nem a forte chuva que castigou a cidade durante a madrugada deste domingo de Dia dos Pais (11) aliviou o forte cheiro das queimadas e a nuvem de fumaça de fumaça que encobre Manaus desde a manhã de sábado (10). A qualidade do ar registrou queda abaixo do nível normal de poluição atmosférica. A capital amazonense não tem registrado focos de incêndios e o fumacê chegam trazidos pelo vento de municípios vizinhos e do Sul do estado.

Uma frente fria chegou ao sul do Amazonas e que baixou as temperatura no Sul e Sudeste do país mudou a direção dos ventos empurrando a fumaça das queimadas para a Região Metropolitana de Manaus.

Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), no ano passado, Manaus chegou a ser considerada a capital com a pior qualidade do ar potencializada pela estiagem histórica, de acordo com o relatório Mundial da Qualidade do Ar.

O sistema de monitoramento do ar desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Selva, mostra que alguns bairros das zonas Sul e Oeste foram os mais afetados pelo efeito climático.

Neste final de semana, a Ponta Negra amanheceu com seus prédios encobertos pela névoa e até tradicional por do sol sofreu com a poluição – veja imagens abaixo.

No bairro da Compensa, outro lugar da zona Oeste da cidade, o nível da qualidade do ar atingiu em 83.2 por partículas, segundo o Selva, em determinados horários do dia.

O sistema também registrou, que no sábado (10), mais de 51 μm/m³ (micrómetro por metro cúbico de AR) atingiram níveis ruins e prejudiciais a saúde humana.

O cheiro forte das queimadas faz com que os moradores da cidade deixem suas janelas fechadas e provoque o aumento da temperatura, que tem ficado em média 33ºC. A volta às aulas e ao trabalho nesta segunda-feira (12) podem provocar uma corrida e superlotar as unidades de saúde da capital com a população registrando problemas respiratórios.

A Defesa Civil do município emitiu um alerta para os moradores da cidade evitarem neste domingo atividades físicas, principalmente na Ponta Negra, que tem uma dos trechos da Avenida Coronel Teixeira liberado para os pedestres praticarem esportes aos domingos. O órgão recomenda também ingerir bastante água para evitar o ressecamento da garganta e vias respiratórias.

QUEIMADAS

Atualmente 22 do 62 municípios amazonenses estão sob a condição de emergência ambiental devido aos focos de calor. Em julho último, o Amazonas bateu recorde no número de queimadas, segundo dados do Programa de BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe). O estado registrou 4.241 incêndios florestais durante todo o mês, sendo o maior número desde 1998, quando o órgão começou a monitorar as queimadas na Amazônia. No ano passado, o Amazonas teve registrado mais de 20 mil queimadas ambientais.

