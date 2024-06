A cantora e compositora neLí está divulgando seu novo single chamado “(você me prende)” e, com esta faixa, ela retorna um pouco ao R&B e ao Soul que tanto influenciam sua música. A música está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music e Deezer.

“(Você me prende) nasceu no momento em que percebi que não tinha liberdade pra existir sendo eu mesma dentro de um relacionamento e eu penso que isso é um ponto em comum para muitas mulheres”, conta neLí.

A voz doce de neLí chegou aos ouvidos de milhões de pessoas com as músicas “Sometimes”, “Smile Again” e “You’ve Always Known”, compostas pelo britânico Charly Coombes e que ganharam ouvintes na rádio Antena 1 em 2020. Ela já havia dado espaço aos vocais potentes de sua autoria em “Forgive Me, Son” e à irreverência de seu primeiro single em português “SP me obriga a beber” no ano passado.

Porém, o contexto de “(você me prende)” se revela diferente em relação aos lançamentos anteriores, apesar de retomar uma sonoridade e um discurso muito importantes e familiares para a cantora.

A faixa, que conta com a co-autoria e produção de Felipe Pizzutiello, inclui músicos como Agenor de Lorenzi (teclas), Bruno Bruni (cordas) e Jhow Araujo (vocais). “(você me prende)” chegou a todas as plataformas em 14 de junho de 2024.

