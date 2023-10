Neilo Batista é o novo presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), órgão vinculado à Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), da Prefeitura de Manaus. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), de sexta-feira, 6/10, bem como a do novo vice-presidente, Carlos Guedelha.

O novo presidente do Concultura ocupava o cargo de vice-presidente desde o início da gestão David Almeida, é advogado de carreira e ativista social e cultural; participou da elaboração do Plano Municipal de Cultura, reformulação do decreto da Lei de Incentivo à Cultura e à implementação da Lei Paulo Gustavo. Já Guedelha, era diretor de Cultura do conselho.

Em meio ao processo de implementação da Lei Paulo Gustavo (LPG), Neilo reafirma o compromisso assumido pela atual gestão de fazer valer a mais ampla e diversa distribuição de recursos aos artistas e fazedores de cultura de Manaus com suas comunidades urbanas, indígenas rurais e ribeirinhas.

“Fizemos um planejamento e realizamos o maior leque de buscas ativas, de forma inédita, para incluir nossos artistas de comunidades distantes nas zonas rurais e urbanas, conforme compromisso da gestão do prefeito David Almeida”, afirmou.

Os próximos passos da nova gestão, segundo Neilo, está a elaboração do planejamento estratégico. “O próximo ano será um período com as limitações de tempo, por causa da legislação eleitoral, por isso, precisamos acelerar as ações para dar conta do calendário cultural”, explicou, dizendo, ainda, que, neste ano, os conselheiros vão se dedicar fortemente na realização da Conferência Municipal de Cultura, sob execução da Manauscult, que definirá a política cultural do município.

