A NBA está considerando uma expansão para o continente europeu, o que tem gerado preocupações entre os clubes de basquete locais. A liga americana, que já investe pesadamente em direitos de transmissão, almeja consolidar sua presença no mercado europeu. Adam Silver, o comissário da NBA, manifestou interesse em ampliar as operações da liga na Europa, além dos jogos que já ocorrem em Paris desde 2020. Enquanto isso, a Euroliga enfrenta dificuldades financeiras, com a maioria de seus times operando no vermelho. A NBA está avaliando diferentes abordagens para sua entrada no mercado europeu, embora Silver tenha destacado que ainda não existe um plano definido. No entanto, há um entendimento geral sobre o grande potencial do basquete na Europa.

Fundada em 2000, a Euroliga ainda luta para aumentar suas receitas provenientes de direitos televisivos, mesmo após a renovação de contrato com a IMG até 2036. A competição, que realizará sua Final Four em Abu Dhabi, busca novas oportunidades de mercado, enquanto a NBA já promove jogos de pré-temporada na região. O futuro da NBA na Europa permanece incerto, com negociações em curso entre a liga e a FIBA sobre regulamentos que envolvem seleções e campeonatos nacionais. A maneira como a NBA se estabelecerá no continente ainda não está definida, mas as opções podem incluir parcerias comerciais ou a criação de competições sob a marca NBA Europa.

