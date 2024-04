A Unidade Móvel de Castração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) fará um mutirão de atendimento de cães e gatos, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus. Os agendamentos serão realizados a partir deste sábado (6) e os atendimentos iniciam no domingo (7).

A unidade ficará localizada no Balneário do Sesc, na Av. Constantinopla, 288 – Planalto. Os agendamentos deverão ser feitos presencialmente.

O tutor dos animais poderá fazer a inscrição das 9h às 12h do dia 06 de abril e deverá portar o documento de identificação e uma foto do pet que será atendido.

Os atendimentos serão realizados no dia 07 de abril, das 9h às 12h. Serão oferecidos os procedimentos de castração e vacinação antirrábica. Além disso, também haverá agendamento para os atendimentos a serem realizados durante a semana do dia 08 a 12 de abril.

A vacinação antirrábica do mutirão do bairro Planalto ocorrerá apenas no dia 06 e a castração acontecerá normalmente nos demais dias da ação.

