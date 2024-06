m coletiva realizada nesta quinta-feira (20), o governador Wilson Lima afirmou que a seca no Amazonas será antecipada e mais severa este ano. Para mitigar os efeitos da estiagem, o governo estadual já vai iniciar algumas ações de enfrentamento, como o envio de medicamentos adicionais para os municípios e merenda escolar.

Segundo o governador, os medicamentos e outros insumos hospitalares serão enviados a partir de terça-feira (25) para reforçar os estoques das hospitais e unidades de saúde no interior.

Os medicamentos enviados também serão usados para combater as doenças que são comuns por conta da descida dos rios e usados diariamente no tratamento de diversas doenças.

Além disso, o governo já está realizando a manutenção preventiva em equipamentos de saúde essenciais, como usinas de oxigênio.

O envio de kits de merenda escolar, cadernos educativos, entre outros itens também serão antecipados para as cidades que podem ser afetadas já no começo da estiagem.

No ano passado, mais de 4,3 mil kits do programa “Merenda em Casa” foram entregues para alunos impactados pela seca dos rios no Amazonas.

O “Merenda Em Casa” é composto por 12 itens alimentares normalmente consumidos na escola. Entregues na residência dos discentes, os kits são compostos por: arroz, feijão, sardinha, macarrão, leite integral, farinha de tapioca, farinha de mandioca, açúcar, aveia, óleo, biscoito salgado e biscoito maisena.

Além dos kits, o governador falou que haverá a expansão do ensino tecnológico mediado para crianças com dificuldades de acesso às escolas. Para os locais onde o ensino mediado não é viável, serão distribuídos cadernos com conteúdos educativos.

