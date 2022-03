Aos 36 anos de idade, a agente de saúde Alda Aragão foi diagnosticada com um câncer. Isso foi em 2016, e de lá pra cá muita coisa mudou. Exames, consultas e visitas ao médico entraram para a rotina. Ela passou uma mastectomia, que é a retirada da mama. Hoje, ainda na luta contra a doença, Alda conta que além do tratamento físico, o acompanhamento psicológico é essencial.

“Quando a gente está acometido de uma doença, a gente tem um sentimento. Nós sentimos raiva, depressão, ansiedade, angústia, e tudo isso no meio de muitas preocupações. Não só o paciente, mas toda a família precisa do acompanhamento nesse momento. Nós nos tornamos muito sensíveis emocionalmente, e ter um acompanhamento ajuda bastante na questão emocional, porque o paciente passa por várias etapas de tratamento. Então é fundamental o amparo do psicólogo a mulheres mastectomizadas nesse momento, porque nos dá uma injeção de ânimo. É um profissional que a gente pode ficar mais à vontade em falar das nossas dores e dos nossos medos”, disse.