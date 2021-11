5/5 - (1 vote)

Em rede social, empresária comentou o susto que levou; postagem teve mais de 7.000 compartilhamentos

Uma mulher sofreu queimadura no pé após calçar um tênis que continha um gongolo, também conhecido como piolho-de-cobra, na última sexta-feira (29), no Rio de Janeiro.

Em uma publicação compartilhada mais de 7.000 vezes em uma rede social, a empresária Thassynara Vargas relatou o susto. Ela disse que calçou o tênis para ir ao trabalho e, ao chegar ao local, cerca de dez minutos depois, percebeu a presença do animal e o retirou.

À noite, ao chegar em casa, Thassynara tirou o calçado e viu que seus dedos do pé estavam escuros e que uma de suas unhas estava amarela. Assustada, ela foi até o pronto-socorro, onde foi informada pela médica de que ficaria bem em até duas semanas.

O gongolo, também conhecido como piolho-de-cobra, é comum em casas com jardim. Segundo o biólogo Cláudio Maurício Souza, o animal libera uma toxina capaz de machucar a pele, mas não consegue injetá-la em outros organismos, como fazem as lacraias. Ainda assim, ele diz que o contato prolongado com gongolos requer cuidados médicos.

O pé de Thassynara já apresenta melhoras, mas ela ainda teme perder a unha. A empresária deixa um alerta: “Batam os sapatos antes de calçá-los”.

