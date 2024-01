O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) realizou uma inspeção, nesta quarta-feira (31), na Fundação de Medicina Tropical (FMT-HVD), após receberem denúncias da precariedade da estrutura e serviços ofertados na unidade de saúde. De acordo com o MP-AM, insumos básicos, produtos de saúde e atrasos de salários de terceirizados foram as principais queixas.

A promotora de justiça de saúde, Cláudia da Câmara, informou que foram até a FMT-HVD para apurar a veracidade dos casos denunciados por um vídeo que circulou na internet de uma usuária da unidade de saúde.

"Infelizmente, a inspeção constatou que todas as denúncias que ela fez procedem, a situação do hospital, hoje, é crítica. Tem problemas de infraestrutura, tem problemas de RH, tem problemas de leito, tem desabastecimento da unidade", afirmou a promotora.

Segundo a promotora, os servidores estão trabalhando em um local insalubre e não há perspectivas de melhoras, o que está levando ao adoecimento físico e mental dos mesmos.

O promotor de Justiça de patrimônio público, Edinaldo Medeiros, ressaltou que existe um cronograma para a inspeção das unidades de saúde do estado, mas a urgência do caso da FMT-HVD antecipou a ação do MP-AM. “Mas vamos em outras unidades, fazer um raio-x, um diagnóstico, não só identificar, mas buscar soluções com parcerias ou que forem necessárias”, enfatizou.

“Hoje, a grande reclamação é atraso de salários de funcionários terceirizados, falta de insumos básicos como papel higiênico, seringa, fraldas descartáveis, soro fisiológico, problemas no raio-x, ultrassom, falta de reagente para exames, banheiros que não são limpos”, elencou o promotor.

Edinaldo Medeiros também relatou a redução do repasse do estado para a Fundação Tropical, de 14,52% de 2022 para 2023, o que representa R$ 13,2 milhões a menos para a gestão do hospital.

“Como ele está, não tem como funcionar, porque está insalubre, sem higiene, porque não tem enfermaria, porque não tem as questões básicas de um hospital daquele porte”, declarou.

Dentre os próximos passos está, conforme o MP-AM, está se reunir com os secretários de saúde e da fazenda para solucionar os problemas da unidade de saúde.