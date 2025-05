Movimento Marujada promove tributo a Arlindo Jr, neste sábado

Visuliazação: 0

O Movimento Marujada se prepara para realizar uma noite histórica, neste sábado (31/05), no Sambódromo de Manaus. O último Bar do Boi da temporada 2025 celebrará os 37 anos de existência dessa festa que atravessa gerações e movimenta o cenário bovino na capital amazonense. A noite também será dedicada ao tributo a Arlindo Jr., o eterno Pop da Selva, ícone da nação azul e branca e uma das figuras mais importantes na divulgação do Boi-Bumbá Caprichoso.

A festa começa a partir das 21h, com entrada gratuita, e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM). Dentre as atrações, já estão confirmados Gabriel Tavares, Edilson Santana, Jr. Paulain, Arlindo Neto, Prince do Caprichoso, Renato Freitas e Klinger Jr., além da Marujada de Guerra, o Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e a Troup Manaus.

Para o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, a festa deste sábado representa um marco na trajetória do grupo, que há quase quatro décadas movimenta a cena cultural de Manaus, promovendo o Boi Negro de Parintins e fortalecendo os laços da nação azulada na capital.

“São quase 40 anos de atuação, divulgando a nossa cultura para Manaus, o amor pelo Boi Negro de Parintins e aquecendo a galera azulada, apaixonada. Sempre foi um evento tradicional e muito frequentado na cidade. A nossa festa atravessa gerações e se mantém firme e forte. São pessoas que se dedicam e trabalham, por amor ao Caprichoso, para nossos torcedores possam viver a melhor temporada possível também em Manaus”, destacou Beto.

O tributo a Arlindo Júnior será um dos pontos altos da noite, exaltando a memória e o legado de um dos maiores artistas que o Caprichoso já teve. Segundo Beto Vital, a homenagem será marcada por muita emoção e lembranças especiais.

“Será uma noite de nostalgia e homenagens. O Pop da Selva é um dos maiores ícones da nossa nação azul e branca, e merece todas as reverências. Em breve, também vamos divulgar mais surpresas que estamos preparando para o público”, revelou.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (92) 98412-6786.