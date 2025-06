Motorista sem CNH tomba carreta carregada de ração na Av. Rodrigo Otávio

Visuliazação: 0

Uma carreta carregada com ração para peixes tombou na avenida General Rodrigo Otávio, nas proximidades da Base Aérea de Manaus e do Aeroporto Ponta Pelada, no bairro Crespo, zona sul de Manaus, na madrugada desta sexta-feira (06/06). Conforme o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Apesar do transtorno no trânsito causado pelo acidente, não houve registro de feridos.

De acordo com testemunhas, o veículo seguia em um trecho de descida quando o contêiner que transportava se desprendeu do eixo traseiro, provocando o tombamento. A carreta atingiu parte do muro da área militar, e a carga — composta por dezenas de sacos de ração para peixes — se espalhou pela pista.

Carreta tombada na avenida General Rodrigo Otávio – Foto: Reprodução

Funcionários e equipes de resgate atuaram no recolhimento da mercadoria, mas o trabalho exigiu cuidados devido ao risco de deslizamento dos materiais. Militares do Exército também ajudaram a desviar o tráfego no local, enquanto agentes do IMMU coordenaram as ações de trânsito.

Rota para Boa Vista

Conforme relato inicial do motorista aos agentes de trânsito, ele sentiu a carreta instável momentos antes do acidente: “Quando olhei no retrovisor, percebi que a carreta já estava tombando e não consegui evitar”, afirmou. A esposa do condutor, que também estava no veículo, contou que o casal havia saído da Feira da Panair e seguia viagem rumo a cidade de Boa Vista (RR).

Segundo o agente de trânsito Rafael Cordeiro, agente do IMMU que atendeu a ocorrência, dirigir um veículo de grande porte sem habilitação é considerado infração gravíssima e pode agravar as penalidades legais, especialmente em casos de acidentes com danos ao patrimônio público ou privado.

As causas exatas do tombamento ainda serão investigadas, mas há suspeita de que o excesso de carga e falhas mecânicas tenham contribuído para o acidente. A recomendação dos órgãos de trânsito é que motoristas evitem a área até a liberação total da pista.