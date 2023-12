Um motorista de condução escolar, que não teve o nome revelado, foi preso por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição praticado contra uma adolescente de 12 anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta terça-feira (19), no conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, na ocasião do crime, o autor, que trabalhava em um carro particular, desviou o caminho da rota, levou a vítima para sua residência e praticou o abuso sexual contra ela.

"Essa adolescente teve medo de contar para a genitora, uma vez que ele ameaçava ela dizendo que ninguém iria acreditar, que a família confiava nele. Ele também chegou a dizer que já teria cometido esses abusos com outras meninas e nunca ‘deu em nada’. Ela vinha sofrendo com isso desde 2022", comentou.

Conforme a delegada, em depoimento, a vítima revelou que o homem começou mostrando mídias pornográficas para ela. Depois de um tempo, passou a mostrar as partes íntimas para a jovem e a fazia tocá-lo. Com medo que sua irmã mais nova, que também fazia condução com ele, passasse pelo mesmo, ela relatou os abusos para a mãe.

"Ela conseguiu contar para a genitora, que prontamente veio à delegacia fazer a denúncia. No decorrer das investigações, constatamos que ele também cometeu esse crime contra outra adolescente, nas mesmas circunstâncias. Por isso, pedimos aos pais que eram clientes desse homem, que conversem com seus filhos e venham à Depca. Ele pode ter feito mais vítimas", informou.

Segundo Joyce Coelho, a prisão preventiva foi rapidamente cumprida pelo risco que o homem representa, considerando a atividade que exerce. Ele será indiciado por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição.