A vítima já tinha passagem pela polícia por crime hediondo

Manaus – O motorista de aplicativo, Adriano de Castro Libório, 31, foi assassinado a tiros por volta das 23h30 desta segunda-feira (8), dentro do apartamento em que morava, no Condomínio Verona Premium, localizado na BR 174.

(Foto: Divulgação)

Segundo informações repassadas por seguranças do condomínio os assassinos possivelmente entraram pelo muro de trás do local que é de fácil acesso. Foi relatado também que atrás do residencial é uma área de invasão.

(Foto: Luana Lima / GDC)

A polícia informou que os criminosos invadiram o apartamento da vítima, realizaram o crime e depois fugiram sem ser identificados. Ainda de acordo com as informações, a vítima já tinha passagem pela polícia por crime hediondo.

O corpo de Adriano foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). As equipes da Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS) estão investigando o caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

