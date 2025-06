Visuliazação: 0

Um motociclista, cuja identidade ainda não foi confirmada, ficou gravemente ferido após ser atropelado na noite desse domingo (22/06), na avenida Efigênio Salles. Segundo informações preliminares, a vítima trafegou pela via quando foi atingida por um carro de passeio.

Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado ao chão e perdeu a consciência. Ele teve ferimentos graves na cabeça e escoriações pelo corpo.

O motorista do carro envolvido na colisão fugiu do local sem prestar qualquer tipo de assistência, o que caracteriza crime de omissão de socorro, agravante na penalidade por acidente de trânsito.

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima. O motociclista foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde segue recebendo atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi acionada e fez buscas na região, mas o condutor foragido não foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT), e imagens de câmeras de segurança da região deverão auxiliar na identificação do veículo e do motorista responsável.

Morador de rua morre atropelado na Djalma Batista

Horas depois, já na madrugada desta segunda-feira (23/03), outro grave acidente foi registrado, desta vez na avenida Djalma Batista, também na zona Centro-Sul da capital. Um morador de rua, ainda não identificado, foi atropelado por uma motocicleta enquanto atravessava a via.

Ele chegou a ser socorrido e levado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

O atropelamento fatal ocorreu minutos depois de outro acidente grave na mesma avenida, que resultou na morte de uma grávida de 7 meses. Na ocasião, a vítima estava na garupa da motocicleta conduzida pelo marido quando o veículo colidiu com um buraco, resultando na queda da vítima. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas a mulher e o bebê não resistiram.

Os três casos agora são investigados por diferentes órgãos da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A DEAT apura o atropelamento do motociclista de Ephigênio Salles, enquanto a PC-AM também deve analisar a explicação dos dois acidentes fatais em Djalma Batista.