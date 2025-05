Visuliazação: 0

Sessenta motocicletas provenientes de roubos e furtos cometidos em Manaus foram devolvidas nesta sexta-feira (16/05), aos proprietários pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Os veículos foram recuperados em uma operação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), com apoio das delegacias dos municípios de Autazes, Careiro, Careiro da Várzea e Nova Olinda do Norte, onde os bens estavam sendo mantidos ou já haviam sido revendidos.

De acordo com a PC-AM, a ação teve como objetivo combater o comércio ilegal de veículos, além de desarticular organizações criminosas envolvidas no crime.

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje, o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, explicou que a maioria das motocicletas estava na posse de pessoas que as compraram por meio de plataformas digitais, acreditando se tratar de um negócio legítimo.

“Muitas pessoas que estavam na posse são as pessoas que foram enganadas em rede social, compraram em grupos de WhatsApp ou em plataforma de rede social, enganadas porque estão com placas clonadas, como chamados popularmente, são adulteradas e vendidas como verdadeiras”, relatou o delegado.

Segundo ele, os criminosos têm se aproveitado da facilidade atual de falsificar documentos digitais, o que dificulta a identificação da origem ilícita dos veículos.

“Hoje é mais fácil ainda falsificar um documento digital. Antigamente o CRLV em papel era mais difícil, agora facilitou. Então, a recomendação é não comprar na mão de terceiro que não seja proprietário, buscar comprar no estabelecimento comercial, tudo na legalidade”, alertou Rodrigo Barreto.

Líder do esquema já está preso

Um dos principais alvos da investigação, responsável por furtar e transportar as motocicletas para o interior, foi preso em março deste ano. O homem já tinha três mandados de prisão em aberto.

“O líder do grupo já está preso, tem três mandados de prisão. Ele foi pego no final do mês de março. Identificamos o galpão utilizado para guardar as motos, ele mesmo compra por R$ 1.800 e manda para o interior pelas embarcações”, explicou o titular da DERFV.

Outros envolvidos no esquema criminoso estão sendo investigados e podem ser presos a qualquer momento.

Polícia aciona proprietários

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destacou que os proprietários das motocicletas estão sendo contatados para reaver seus bens, alguns deles após mais de uma década.

“Alguns deles tiveram as motos levadas há 10, 12 anos e não tinham mais nem expectativa de reavê-las”, contou. Fraga explicou que a operação seguirá em andamento e será expandida para outros municípios do interior do estado.

“Esses 60 veículos que foram levadas de Manaus, furtados ou roubados para serem enviados para os nossos interiores para serem vendidos, já estão sendo entregues. Outra remessa de motos, recuperadas no município de Coari deve chegar a Manaus nas próximas semanas”, informou o delegado.

“Infelizmente pessoas que compraram um veículo fruto de crimes acabam favorecendo esses oportunistas, comprando em razão do valor menor do que deveria ser pago. Essas pessoas responderão também por receptação, outro crime sendo vinculado ao roubo que aconteceu aqui na cidade de Manaus”, destacou Bruno Fraga.

A polícia reforça que a população pode colaborar com as investigações por meio de denúncias anônimas para o número 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ou diretamente à DERFV, localizada na rua Adelaide Carraro, conjunto Bela Vista, bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus.