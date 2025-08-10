Visuliazação: 0

A população manauara tem um encontro marcado neste domingo, 10 de agosto, no segundo dia da Mostra de Teatro Águas de Manaus. A programação será realizada no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, com o espetáculo “Tucumã e Buriti – As Brocadas do Tarumã-Açu” e uma festa especial com os bois-bumbás Garantido e Caprichoso. A entrada é gratuita.

Luiz Fernando Ferreira, coordenador de Comunicação do iBT, reforça o convite à população. “Será um momento de encontro, celebração e valorização da nossa cultura. Queremos que todos participem e levem suas famílias para viver essa experiência única”, diz.

O grupo Jurubebas de Teatro abra a agenda com o espetáculo “Tucumã e Buriti – As Brocadas do Tarumã-Açu”, às 17h, no calçadão da Ponta Negra. A peça compartilha a história de uma comunidade ribeirinha, permeada por sonhos e esperança, onde os frutos que dão nome aos personagens sustentam Julião em tempos de escassez, e o rio que banha a região é ao mesmo tempo lugar, caminho e travessia.

E para celebrar a cultura popular e tradicional amazonense, a programação segue com uma festa especial dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso em homenagem à cultura popular e tradicional amazonense, a partir das 19h, no Anfiteatro da Ponta Negra.

O levantador de toadas David Assayag, a rainha do folclore Livia Christina e a porta-estandarte Jeveny Mendonça serão os representantes do atual campeão do Festival Folclórico de Parintins. Enquanto isso, o apresentador Edmundo Oran, a cunhã-poranga Marciele Albuquerque e a porta-estandarte Marcela Marialva e o tripa Alexandre Simas Azevedo representarão a paixão azul e branca.

A Mostra de Teatro Águas de Manaus segue nos dias 16 e 17 de agosto, com apresentações nos bairros Jorge Teixeira e Centro Histórico, também com entrada gratuita para todas as idades. A programação inclui diversos espetáculos que valorizam a cultura regional e promovem diálogos sobre temas do cotidiano.