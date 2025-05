Visuliazação: 0

O segundo detento baleado durante uma tentativa de roubo da arma de uma investigadora da Delegacia de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, morreu na tarde desta terça-feira (27). As informações são do AM Post.

De acordo com a polícia, o primeiro detento foi identificado como Alyson da Silva Oliveira, de 27 anos. Ele morreu ao ser levado para uma unidade de saúde.

Conforme apurado pela Polícia Civil, o incidente teve início quando detentos simularam que um deles estava passando mal, solicitando atendimento médico.

Com a autorização para retirar o interno da cela, dois presos aproveitaram o momento para atacar a investigadora, iniciando uma luta corporal com o objetivo de tomar sua arma.

Outro investigador presente na delegacia percebeu a agressão e reagiu com disparos para conter a ameaça. A Polícia Militar foi acionada para apoiar na contenção do tumulto, que foi rapidamente controlado, e a segurança da unidade reforçada com o auxílio das forças policiais.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.