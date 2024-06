O colunista social Zenaldo Mota morreu, na madrugada deste sábado (8), ao 65 anos, no Hospital Rio Negro, da Hapvida, em Manaus. Zenaldo era colunista do Grupo Diário de Comunicação, onde mantinha um a coluna no Caderno de Cultura do jornal impresso e online. Ele estava em tratamento contra um câncer. O velório será das 19h, na Funerária Canaã, sala 3, na Avenida Major Gabriel..

O colunista era conhecido por sua alegria. Costumava receber os amigos para saraus animados em sua residência e espalhava alegria aonde chegava. Ele vinha se queixando ultimamente de problemas intestinais. Sua coluna social, que mostrava famosos e anônimos de Manaus, era publicada há mais de duas décadas no jornal Diário do Amazonas.

Segundo a médica de Zenaldo, a oncologista Adelaide Portela, em reportagem do Jornal A Crítica, ele vinha sofrendo sequelas de uma cirurgia bariátrica para perder peso, que resultou em complicação tardia do procedimento e acabou numa desnutrição. Ele foi internado com objetivo de reverter esse quadro de saúde, mas não resistiu.

“Zenaldo foi um dos colunistas mais bem informados, que possuía muitas fontes em todas as áreas, especialmente no mundo dos negócios, pois também era corretor de imóveis. Sua alegria a todos contagiava e vai deixar um vazio em nossa redação”, lamentou Luís Claudio Tinoco, diretor de Redação do Grupo Diário de Comunicação (GDC).

Zenaldo era uma pessoa marcada pela autonomia nesse segmento da mídia. Costumava dizer que suas viagens eram realizadas com ‘recursos próprios”. Ao viajar costumava dizer que ‘iria bem ali”, fosse para o Caribe ou Europa. Era uma questão de tempo para estar de volta e celebrar com um ‘cervejão’ com os amigos.

A família compartilhou uma nota de pesar pelo falecimento de Zenaldo: “Com profunda tristeza e pesar, a família e os irmãos Sonia, Jones, Celia, Conceição, Luiz e Márcio Mota da Cunha lamentam a perda irreparável do nosso amado Zenaldo. Que a força e o amor mútuo nos guiem nesse momento de luto, e que as lembranças dos momentos compartilhados tragam algum conforto. Estamos unidos na dor e na saudade, lembrando com carinho de Zenaldo. Que ele descanse em paz, e que sua luz brilhe eternamente em nossos corações.”

NOTA DA REDAÇÃO

Zenaldo, ou simplesmente o ‘Z’, era uma figura dessas de você procura e não encontra adjetivos para qualificá-lo. Sempre alegre, bem disposto, alto astral, sabia viver a vida de forma inteligente circulando por todos os lugares da sociedade, nas mais altas esferas, ou as mais simples como o amigos do ‘cervejão’. Uma perda como profissional da área e um ser humano que tornava melhor qualquer ambiente onde estivesse presente, Como costumava dizer: ‘ vou bem ali”, Zenaldo deixa os amigos com a sensação que sempre estará entre eles. .

