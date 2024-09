O ex-procurador geral de Justiça e ex-presidente do Nacional Futebol Clube, Evandro Paes de Farias, 79, faleceu no início da manhã desta segunda-feira (2), em São Paulo.

O velório acontecerá nesta terça-feira (2), na sede do Ministério Público do Amazonas, no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, na avenida Coronel Teixeira, 7995 – bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, Evandro ingressou no Ministério Público em 26 de outubro de 1971, assumindo o cargo de Promotor de Justiça da Comarca de Boca do Acre.

Passou também pelas Comarcas de Barcelos e Itacoatiara até ser promovido ao cargo de Procurador em 27 de dezembro de 1989, pelo critério de antiguidade.

Foi Procurador Geral de Justiça, nomeado no dia 18 de fevereiro de 1997, para o biênio 1997/1999. Apaixonado por futebol, Evandro foi presidente do Nacional Futebol Clube.

Em nota o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), em nome de seus membros e servidores, lamentou a morte do ex-procurador-geral que chefiou órgão no biênio 1997-1999, onde atuou por mais de 40 anos.

“Evandro Farias atuou como promotor de Justiça nas comarcas de Barcelos e Itacoatiara. Ainda como promotor de Justiça, em Manaus, exerceu suas atribuições junto à Promotoria de Menores e à Promotoria da Fazenda Pública, tendo exercido os cargos de diretor da Escola Superior do MPAM, PGJ e corregedor-geral da instituição, até ser promovido ao cargo de procurador de Justiça, com atuação junto à Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas, além de ter sido um dos grandes entusiastas e primeiro coordenador das promotorias de Justiça especializadas na proteção e defesa do meio ambiente”.

