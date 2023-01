Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vão a Lisboa palestrar sobre “Institucionalidade e Cooperação”, evento organizado pelo grupo empresarial Lide, de propriedade do ex-governador de São Paulo João Doria, entre 3 e 4 de fevereiro, no Hotel Four Seasons.

Além deles, comparecerão políticos, como o ex-presidente Michel Temer, que fará a abertura da cerimônia, a ministra do Planejamento de Lula, senadora Simone Tebet (MDB-MS), os prefeitos Ricardo Nunes (São Paulo) e Rafael Greca (Curitiba) e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Do mundo empresarial, foram convidados Abílio Diniz, presidente da Península Participações, Luiz Carlos Trabucco, presidente do Conselho do Bradesco, e Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza.

Conflito de interesses

Gilmar disse em uma outra ocasião, que não vê conflito de interesse entre participar de eventos patrocinado por empresas ou grupos que eventualmente possam vir a ter processos no STF e a sua atuação como servidor do órgão.

Em 2017 a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, com duas ações no Supremo, além da Fecomércio-RJ e da Itaipu Binacional, também patrocinaram evento em Lisboa, onde Gilmar almoçou com Lula após a posse do presidente eleito.

Os três patrocinadores do seminário, organizado pelo instituto de ensino que tem Gilmar Mendes como sócio, tinham interesse em processos em tramitação no Supremo. Em ao menos um deles, o próprio Gilmar era o relator do processo

Nova Iorque

Durante um ciclo de palestras em Nova Iorque, em novembro do ano passado, integrantes do STF foram hostilizados por manifestantes. Entre outras queixas, brasileiros que moram nos Estados Unidos criticaram o que viram como parcialidade em decisões dos magistrados. Os membros da Corte precisaram sair escoltados do hotel onde se encontravam.

