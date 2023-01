Miranda, ex-São Paulo e seleção brasileira, anunciou sua aposentadoria do futebol aos 38 anos. O agora ex-jogador decidiu pendurar as chuteiras dois meses após deixar o Tricolor. Foi a segunda passagem do agora ex-jogador pelo São Paulo, onde se tornou ídolo da toricda. O anúncio foi feito pelas redes sociais nesta quarta-feira, 11. “Estou aqui para contar para vocês que chegou o momento de dizer adeus. Se o futebol fosse uma pessoa, depois de tudo que vivi, diria que foi emocionante, que vivemos uma coisa inexplicável, mas chegou o momento de ser o João Miranda. Tudo o que fiz, tudo o que conquistei, foi de maneira honrosa, digna”, disse o agora ex-jogador em um vídeo. Miranda foi revelado pelo Coritiba e estreou no futebol aos 19 anos. Disputou 88 jogos com a camisa do Coxa e despertou interesse do Sochaux, da França.

Em 2006, retornou ao futebol brasileiro para atuar no São Paulo, onde fez história. Com a camisa Tricolor, foi tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008. Ele ainda foi campeão da Copa América de 2019 pela seleção brasileira. Com a Amarelinha ainda disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O ex-atleta também jogou no Atlético Madrid, entre 2011 e 2016, e ergueu cinco taças. Entre eles, um Campeonato Espanhol e uma Liga Europa. Ele se transferiu para a Inter de Milão em 2019 e no ano seguinte jogou pelo Jiangsu Suning, da China. Voltou ao Tricolor em 2021 e ainda ajudou o time a conquistar o Campeonato Paulista, dando fim ao jejum de oito anos sem títulos do time. Passou boa parte da temporada 2022 no banco de reservas e não teve seu contrato renovado. Pelo Tricolor, foram 342 jogos e 12 gols.

