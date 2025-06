Visuliazação: 0

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil), comandou sessão solene que outorgou, neste sábado (7/6), o título de Cidadão do Amazonas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Na ocasião, foram também entregues a Medalha Ruy Araújo ao próprio Mendonça, além do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Antônio Carlos Ferreira e ao jurista Ricardo Resende Campos.

As homenagens aconteceram durante a 63ª edição da assembleia-geral ordinária da igreja Assembleia de Deus, no auditório Canaã, na zona sul de Manaus.

“É uma honra poder conceder essas honrarias a homens que contribuem muito, não só com o Estado do Amazonas, mas também com o Brasil. E o ministro André Mendonça merece todas as honrarias possíveis. Julga diversos processos que são pautas nacionais, inclusive relacionadas ao nosso Amazonas. Então, hoje, o ministro André Mendonça se torna Cidadão Amazonense e também é agraciado com a maior comenda que a Assembleia possui, a Medalha Ruy Araújo. As honrarias foram aprovadas por unanimidade por todos os deputados estaduais”, declarou o presidente da Aleam.

O ministro André Mendonça agradeceu as honrarias, sobretudo o título de Cidadão do Amazonas, e enalteceu a responsabilidade de cuidar do maior estado da federação. A Medalha Ruy Araújo foi indicação do deputado estadual Comandante Dan (Podemos).

“Além da gratidão, vem a responsabilidade, porque, por ser um dos seus, eu preciso cuidar de vocês. Ao lado do ministro Mauro (Campbell), que nasceu aqui, também represento agora este estado no âmbito do sistema de justiça como um todo, e em especial no âmbito do STF”, afirmou Mendonça.

O ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, também destacou a responsabilidade ao receber a maior comenda do Parlamento Estadual do Amazonas.

“Eu sei que essa honraria está muito além dos meus méritos, mas essa circunstância me obriga — e também me alegra — a procurar corresponder à confiança da Assembleia Legislativa, que é a Casa que representa a vontade da população da Amazônia. Isso apenas reforça o meu compromisso de trabalhar cada vez melhor, manter o espírito público e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população do Amazonas. Todos nós, juntos, devemos construir um país melhor para todos”, declarou o magistrado.

Professor da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, o jurista Ricardo Resende ressaltou que a Medalha Ruy Araújo lhe impõe um dever diplomático em defesa da Amazônia fora do Brasil.

“É uma grande honra. Sou cidadão brasileiro que reside na Alemanha, onde leciono na Universidade de Frankfurt. Receber essa comenda também me incumbe de um dever diplomático: levar não só o nome do Brasil, mas especialmente a nossa floresta, a nossa diversidade e a proteção do nosso povo da Amazônia para fora do país”, destacou o jurista.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), parabenizou a Assembleia Legislativa pelas honrarias concedidas aos juristas brasileiros.

“A Assembleia realiza essa sessão de homenagens no momento em que acontece a maior convenção evangélica do Norte do Brasil, reconhecendo três grandes homens que têm sido importantes na defesa dos interesses do Estado do Amazonas com decisões equilibradas”, comentou o governador.

A solenidade contou com a participação de diversas autoridades do Amazonas e do Brasil, como o corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, e o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Jomar Fernandes, além de líderes religiosos da Assembleia de Deus de todos os 62 municípios amazonenses.