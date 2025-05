Visuliazação: 0

O Amazonas foi contemplado com 100 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade Rural, conforme autorização publicada nesta segunda-feira (26) pelo governo federal. As casas serão construídas nos municípios de Careiro e Itacoatiara, com 50 unidades em cada localidade, beneficiando agricultores familiares e comunidades tradicionais da região.

As novas moradias fazem parte de um pacote de 1.542 residências autorizadas em 14 estados, com expectativa de atender mais de 6 mil pessoas. A ação integra a estratégia nacional de enfrentamento ao déficit habitacional nas áreas rurais e urbanas, especialmente em regiões com baixos indicadores sociais.

Desde 2023, mais de 75,7 mil moradias foram selecionadas pela modalidade Minha Casa, Minha Vida Rural em todo o país, ampliando o alcance do programa para populações que vivem fora dos centros urbanos e têm dificuldade de acesso à moradia digna.

Além do Amazonas, outros estados da região Norte também foram contemplados, como Rondônia, com seis novas residências para o município de Primavera de Rondônia.

As autorizações incluem também construções da modalidade Entidades, voltadas a famílias de baixa renda organizadas por meio de associações sem fins lucrativos. Ao todo, 346 unidades urbanas foram autorizadas nesta modalidade.

