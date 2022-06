A Secretaria de Saúde de Minas Gerais anunciou, nesta segunda-feira (13/6), que recebeu notificação sobre a morte de um paciente com suspeita de varíola dos macacos no estado. Este é o primeiro óbito que pode estar relacionado à doença, em todo o mundo.

Não foram divulgadas informações sobre idade ou gênero do paciente; porém, trata-se de um residente de Uberlândia, que trabalha em Araguari, no Triângulo Mineiro.

De acordo com a pasta, este é o primeiro caso suspeito da doença no estado. O paciente foi a óbito no sábado (11/6). Contatos próximos estão sendo monitorados, mas nenhum foi identificado como sintomático. A Fundação Ezequiel Dias (Funed) está responsável pela análise das amostras coletadas.

Até o momento, não houve mortes em decorrência da doença no mundo, segundo informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).