Santa Isabel do Rio Negro - Segundo informações do segurança que trabalha em uma casa noturna em Santa Isabel do Rio Negro e que enviou vídeo e fotos para nossa redação, um homem ainda não identificado que possivelmente seria Militar do Exército aparece exibindo uma arma na cintura e intimando as pessoas. Homens do Exército Brasileiro estão na cidade para realizar exercícios militares.

"Desde cedo esse rapaz já estava alterado, mas deu pra conter. Já pela madrugada no salão de dança do centro estava mais embriagado e mexendo com meninas, parente de uma delas tirou satisfação e teve agressão que logo foi contida. Então ele foi até o local que está hospedado e pegou uma arma. Procurou o rapaz e como ele não estava mais lá, começou a andar entre os brincantes com atitude de ameaça quando se juntaram pra tirar satisfações ele mostrou a arma na cintura foi quando eu intervi pra não acontecer coisa pior". Disse Alberto segurança que presenciou o fato.

No vídeo as pessoas tentam amenizar a situação mas visivelmente embriagado o homem discute e ameaça as pessoas que filmam a cena.