Cinco pessoas de idades entre 21 e 25 anos, foram presas em flagrante com 350 quilos de drogas de maconha tipo skunk, na noite de quarta-feira (19), no município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus). Um dos presos é um soldado da ativa do Exército Brasileiro, outros dois homens são ex-militares e duas mulheres.

Os nomes ainda não foram divulgados.

De acordo com a delegada Grace Jardim, titular da unidade policial do município, já existia uma investigação em andamento de rede criminosa que atua em São Gabriel da Cachoeira, mais especificamente no aeroporto da cidade.

“Entre maio e junho, apreendemos malas com maconha do tipo skunk no aeroporto da cidade, então começamos a investigar a origem dos materiais ilícitos, que foram todos apreendidos com mulheres jovens cooptadas para fazer o serviço ilegal”, explicou.

Sobre a apreensão de quarta-feira, a delegada informou que o material ilícito foi apresentado pelos policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). As drogas estão avaliadas em R$ 7 milhões.

Segundo o comandante da 2ª CIPM, major Vilarindo, a equipe policial foi acionada após denúncia anônima. Foram encontradas as drogas e o quinteto numa residência localizada no bairro Quirino, no município.

“De imediato nos deslocamos ao local, onde fizemos a identificação do imóvel. Na casa encontramos os tabletes de drogas e cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres. O grupo e o material foram conduzidos à delegacia de São Gabriel da Cachoeira”, relatou.

Procedimentos

Todos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição da Justiça.

Material apreendido:

252 (duzentos e cinquenta e dois) Tabletes de substâncias supostamente maconha, tipo Skank;

06 Aparelhos celulares;

01 Motocicleta, marca Honda, modelo XRE, sem placa.

Passagem pela polícia.

Nenhuma

