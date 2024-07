Balneário Camboriú (SC) será palco do CPAC Brasil, congresso conservador que reúne importantes nomes e políticos da direita. Evento acontece durante este sábado (6) e domingo (7) e conta com a presença do presidente argentino Javier Milei e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O CPAC (Conservative Political Action Conference) é um evento que reúne instituições e políticos conservadores desde 1974. No Brasil, a primeira edição ocorreu em outubro de 2019, em São Paulo. Desde então, outras três edições foram realizadas.

O evento é promovido pela família de Jair Bolsonaro (PL). O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-MG) vem nas últimas semanas fazendo uma série de vídeos para divulgar o evento.

Além dele, o filho “04” do ex-presidente, Jair Renan, é pré-candidato em Balneário Camboriú e promete usar da plataforma para se divulgar.

Dois governadores estarão presentes: Jorginho Mello (SC) e Tarcísio de Freitas (SP). O prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, também será um dos palestrantes. O chefe da pasta de segurança pública em São Paulo, Guilherme Derrite, falará sobre segurança pública.

Conservadores de outros países da América Latina também participarão do evento. Entre os políticos e artistas confirmados, estão o presidente argentino Javier Milei; o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro; o presidente do Partido Republicano do Chile, José Antonio Kast, e o cantor Eduardo Verástegui, que busca a presidência do México.

Deputados e senadores confirmados

Ana Campagnolo, deputada estadual (PL-SC);

Bruno Engler, deputado estadual (PL-MG) e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte;

Caroline de Toni, deputada federal (PL-SC);

Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL-SP);

Filipe Barros, deputado federal (PL-PR);

Gustavo Gayer, deputado federal (PL-GO);

Júlia Zanatta, deputada federal (PL-SC);

Lucas Bove, deputado estadual (PL-SP);

Luiz Philippe de Orléans e Bragança, deputado federal (PL-SP);

Magno Malta, senador (PL-ES);

Mário Frias, deputado federal (PL-SP);

Nikolas Ferreira, deputado federal (PL-MG);

Ricardo Salles, deputado federal (PL-SP);

Zucco, deputado federal (PL-RS).

O post Milei e Bolsonaro participam de congresso em Santa Catarina apareceu primeiro em Portal Você Online.