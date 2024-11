Lionel Messi, atualmente jogador do Inter Miami, fez comentários positivos sobre o desempenho do Barcelona no Campeonato Espanhol. Em uma entrevista concedida à TV3, ele elogiou a evolução da equipe sob a direção do técnico Hansi Flick, destacando a qualidade dos novos talentos que estão se destacando, como Casadó, Cubarsi, Fermín e Lamine Yamal. Para Messi, é um motivo de orgulho ver a nova geração representando o clube de forma tão impressionante. “É um grande orgulho ver como a equipe está representada neste momento. Este Barça é espetacular e não me surpreende. É muito bom ver como os jovens estão respondendo à confiança que está sendo dada”, comentou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ex-jogador do Barcelona também fez uma comparação entre a atual fase de renovação da equipe e sua própria trajetória no clube. Ele enfatizou que sempre houve espaço para os jovens nas categorias de base, o que é fundamental para o desenvolvimento do time. Hansi Flick, ao receber os elogios do jogador do Inter Miami, expressou sua gratidão e reconheceu a importância que o jogador teve na história do clube. Messi não escondeu seu desejo de retornar a Barcelona no futuro e revelou que sua família sente saudades da cidade e que a intenção é voltar a viver lá.

Leia também

Taxa de informalidade no Brasil atinge 38,8% no terceiro trimestre de 2024



Coreia do Norte envia tropas à Rússia em troca do fornecimento de mísseis antiaéreos



*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos