Até o fim do mês de junho, o Mercado de Origem da Amazônia, no Centro de Manaus, recebe 77 obras da Exposição Amazônia Click’arte. A entrada é gratuita.

De acordo com Elias Tergilene, idealizador do projeto de revitalização do Complexo Booth Line, a Amazônia Click’arte é uma exposição que nos permite explorar a essência da Amazônia através da arte e da fotografia.

“Os curadores tiveram a intenção de criar um espaço onde as obras de D’Haya Raimundo Cavalcante pudessem dialogar com as fotos que as inspiraram”.

A preservação da Amazônia e da proteção dos seus recursos naturais é um tema fundamental da exposição. D’Haya, nos lembra da importância de proteger nossa herança natural e cultural. Cada pintura é uma janela para a alma da floresta, revelando paisagens únicas e histórias dos povos da floresta. A exposição é um tributo à beleza e à diversidade do bioma, e um convite para refletir sobre a importância da preservação da nossa herança natural e cultural.

A abordagem combina elementos de arte, ecologia e cultura para criar uma experiência expositiva rica e multifacetada. Isso permitiu a relação entre a arte, a fotografia e a cultura amazônica de forma coerente e visualmente atraente.

“Ao criar um ambiente imersivo, buscamos permitir que os visitantes se conectem com a floresta de uma forma profunda e emocionante. E esperamos que a Amazônia Click’arte seja um ponto de partida para uma jornada de descoberta e inspiração, que perdure muito além da exposição”, destacou Marcinha Fernandes curadora da exposição.

“Cada pintura é uma janela para a alma da Amazônia, revelando paisagens únicas e histórias dos povos da floresta. A exposição é uma oportunidade para conhecer melhor a Amazônia, sua rica biodiversidade e sua cultura milenar”, disse o curador Ricardo Balby.

A exposição também é uma homenagem aos fotógrafos que capturam a essência da floresta através de suas lentes. Eles nos mostram a beleza e a complexidade da Amazônia de uma forma única e inspiradora.