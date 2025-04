Visuliazação: 0

A McLaren se destacou no segundo treino livre do Grande Prêmio do Bahrein, com Oscar Piastri alcançando o tempo mais rápido do dia, cravando 1min30s505. Lando Norris também teve um bom desempenho, garantindo a segunda posição com 1min30s659. O brasileiro Gabriel Bortoleto, por sua vez, ficou em 13º lugar, registrando 1min31s772, o que representa uma melhora em relação ao primeiro treino. Max Verstappen, que não participou da sessão inicial, conseguiu o 7º melhor tempo, com 1min31s330.

Bortoleto, que havia liderado a primeira sessão, enfrentou alguns desafios em relação ao equilíbrio do carro, mas ainda assim obteve um resultado satisfatório no segundo treino. Os pilotos se preparam para o terceiro treino livre, que ocorrerá às 9h30 deste sábado, enquanto a sessão de classificação está marcada para as 13h. A corrida principal está programada para domingo, com início às 12h.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP do Bahrein de F-1:

1º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min30s505

2º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min30s659

3º – George Russell (ING/Mercedes), 1min31s032

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s045

5º – Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min31s227

6º – Isack Hadjar (ARL/RB), 1min31s238

7º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min31s330

8º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min31s576

9º – Oliver Bearman (ING/Haas), 1min31s584

10º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min31s623

11º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s696

12º – Liam Lawson (NZL/RB), 1min31s706

13º – Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber), 1min31s772

14º – Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min31s788

15º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min31s825

16º – Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min31s870

17º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min31s947

18º – Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min32s024

19º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s382

20º – Nico Hülkenberg (ALE/Kick Sauber), 1min32s496

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias