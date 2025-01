Um projeto pioneiro e uma parceria transformadora: esse é o perfil do MBA em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, desenvolvido entre a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Denso da Amazônia.

As inscrições estarão abertas de 17 de janeiro a 7 de fevereiro. No total, são oferecidas 50 vagas, distribuídas em dois editais: o primeiro com 35 vagas exclusivas para os funcionários da empresa e o segundo com 15 vagas para a comunidade em geral, sendo cinco para Pessoas com Deficiência (PcD’s).

As aulas acontecerão nas modalidades Ensino a Distância (EaD), por meio de plataforma digital, ou presencial, na Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), localizada na avenida Castelo Branco, 504, Cachoeirinha.

As aulas serão realizadas em uma semana de cada mês, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 18h, e contará com a carga horária total de 390 horas, com duração de 16 meses.

O público-alvo do curso são profissionais portadores de diploma de nível superior, preferencialmente nas áreas de Administração, Direito, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação, preferencialmente com experiência na área de PD&I.

Sobre a Denso

A empresa Denso da Amazônia conta com 212 unidades fabris mundialmente, sendo na Ásia sua principal representatividade. Na América do Sul, a empresa está presente com sete plantas fabris, sendo seis no Brasil e uma na Argentina.

Na Zona Franca de Manaus, sua atuação está voltada a produção de peças de extrema importância para as indústrias de duas e quatro rodas, com destaque para a Engine Electronic Control Unit ou Unidade de Controle de Motor (ECU), item responsável pelo controle de boa parte das funções de carros e motocicletas.

Os candidatos interessados deverão consultar os editais 9 e 10/2025, através do link abaixo:

Edital Nº 010/2025-GR/UEA – MBA em Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação – comunidade em geral: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=11269

Edital Nº 009/2025-GR/UEA-MBA em Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação – funcionários da Denso: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=11268

